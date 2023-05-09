Нижегородский губернатор опубликовал первое видео с Захаром Прилепиным после покушения

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил писателя Захара Прилепина, которого госпитализировали после подрыва его автомобиля. Господин Никитин в своем Telegram-канале опубликовал первые кадры с писателем после покушения.

На опубликованном видео Захар Прилепин лежит в больничной палате. Губернатор поздравил россиян с Днем Победы, затем дал слово господину Прилепину: «Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим. Все зло будет порушено и поругано. С Глебом Сергеевичем нас никакие преграды не пугают».

Глеб Никитин написал, что Захар Прилепин «чувствует себя хорошо». «По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется»,— заявил губернатор.

Покушение на Захара Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали в поселке Пионерское под Нижним Новгородом. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте. У Захара Прилепина сломаны обе ноги.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки). Обвиняемый — уроженец Украины Александр Пермяков. 8 мая его арестовали на два месяца.

Подробности — в материале «Ъ» «Террорист Пермяков и неустановленные лица».

Лусине Баласян