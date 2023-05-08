Глава МИД КНР призвал США переосмыслить стратегию в отношении Китая

Глава китайского МИДа Цинь Ган встретился с послом США Николасом Бернсом. Министр заявил, что Вашингтону необходимо глубоко переосмыслить свою политику в отношении КНР. По его мнению, сейчас отношения Китая и США «стали более холодными».

«Есть надежда, что американская сторона глубоко задумается (над ситуацией.— "Ъ"), пойдет навстречу Китаю, выведет китайско-американские отношения из затруднительного положения и вернет их в нужное русло»,— сказал глава МИД КНР, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Господин Цинь сказал, что в ноябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на Бали достигли «важного консенсуса». «Однако серия ошибочных слов и действий США подорвала с трудом достигнутый позитивный импульс китайско-американских отношений. План диалога и сотрудничества, согласованный двумя сторонами, был сорван»,— убежден он.

В апреле Politico сообщило, что США готовят меры регулирования американских инвестиций в Китае. По данным издания, предполагается, что от компаний потребуют уведомлять правительство США о новых инвестициях в китайские технологические фирмы, также им запретят некоторые сделки в таких важных секторах, как производство микрочипов.

Об отношениях КНР со странами Запада — в материале «Ъ» «Китай не шутит с миром».

Лаура Кеффер