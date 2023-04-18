Politico узнало о беспрецедентных мерах США, которые ограничат американские инвестиции в Китай

Администрация президента США Джо Байдена начала информировать деловые круги о предстоящих мерах, которые будут направлены на регулирование американских инвестиций в Китае. По данным американского издания Politico, беспрецедентные меры, ограничивающие инвестиции, официально будут представлены в апреле. Документ потребует от компаний уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические фирмы и запретит некоторые сделки в таких важных секторах, как производство микрочипов.

Белый дом в общих чертах информирует о содержании исполнительного указа такие отраслевые группы, как, например, Торговая палата. В последние недели экономические чиновники из администрации проинформировали промышленные группы в Вашингтоне, сообщил высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. В дополнение к ожидаемому указу президента об инвестициях Вашингтон также рассматривает возможный запрет на популярное китайское приложение TikTok.

«Мы хотим убедиться, что все делаем правильно»,— прокомментировал высокопоставленный чиновник администрации, заявив о консультациях с союзниками и промышленностью. Первоначально ожидалось, что документ, касающийся инвестиций США в Китай, будет оформлен в 2022 году. Однако возник спор между Советом национальной безопасности и Минфином по поводу того, каких секторов коснутся ограничения.

Говоря о развитии отношений США и Китая в последнее время, Politico упоминает визит в августе 2022 года спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, что привело к разладу в отношениях. Затем на встрече в ноябре на Бали президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина произошел положительный сдвиг. Однако после инцидента с китайским аэростатом в феврале этого года между двумя странами вновь возникла напряженность.

Осенью 2022 года господин Байден, руководствуясь интересами национальной безопасности, ввел запрет на экспорт в КНР современных американских технологий, включая микрочипы. Сейчас в Пекине готовят ответ на западные санкции.

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Мария Федотова