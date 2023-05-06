В «Росэнергоатоме» заявили о снижении риска затопления при прорыве дамбы Каховского водохранилища

Опасность затопления Запорожской области при возможном прорыве дамбы Каховского водохранилища значительно снизилась, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» (структура «Росатома») Ренат Карчаа. По его словам, для снижения рисков были найдены технические решения.

«Открыли одну из шандор Каховской ГЭС, начался ремонт Каховского магистрального канала: идет восстановление насосов и уцелевших труб. Воду начали спускать. Опасность затопления в значительной мере снизилась»,— сказал господин Карчаа ТАСС. По его мнению, угроза будет устранена, когда уровень воды достигнет нормы.

Власти Запорожской области ранее сообщали об увеличении уровня воды в водохранилище на 17 м, норма была превышена на 2,5 метра. При подрыве дамбы в зоне затопления могли оказаться десятки тысяч людей, говорил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ренат Карчаа предполагал, что уровень воды достиг высокого уровня не по естественным причинам, что его накапливали искусственно. Он опасался, что прорыв дамбы затопит не только ЗАЭС, но и несколько населенных пунктов.

Леонид Уварчев