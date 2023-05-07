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Коммерсантъ FM
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Пригожин считает операцию ЧВК «Вагнер» в Артемовске выполненной

Задачи частной военной компании «Вагнер» в Артемовске (Бахмут) полностью выполнены, считает основатель ЧВК Евгений Пригожин. Бойцы будут отправлены в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности, доподготовки и будут находиться там «до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции».

По словам бизнесмена, операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не на взятие города, а «для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности». «Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила»,— говорится в комментарии господина Пригожина, который приводит его пресс-служба в Telegram.

По оценке предпринимателя, в Артемовске «взято практически 95% территории». Он считает, что оставшиеся 5% «для так называемого развития успеха и похода "Красной Армии" дальше на Запад никакой роли не играют». «Два квадратных километра на ход военной операции никаким образом не влияют»,— отметил господин Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» вновь заявил о снарядном голоде и раскритиковал решения Минобороны. Он также сообщил, что подразделения ЧВК отказались входить в структуры министерства обороны.

Господин Пригожин 5 мая объявил, что ЧВК «Вагнер» выйдет из Артемовска 10 мая из-за снарядного голода и высоких личных потерь. По его словам, согласно первоначальному плану, ЧВК должна была занять город к 9 мая. Евгений Пригожин отмечал, что бойцам осталось взять 2 кв. км из 45 кв. км. Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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