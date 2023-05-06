Зеленский обсудил создание фонда восстановления Украины с инвесткомпанией BlackRock

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с руководством одной из крупнейших в мире инвестиционной компании BlackRock. Они обсудили создание фонда восстановления Украины.

«Основная цель создания фонда — привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов на Украине»,— написал господин Зеленский в Telegram. По его мнению, создание фонда станет «мощным сигналом усиления инвестиционного климата». Он также считает это важным для украинского общества и зарубежного бизнеса.

Владимир Зеленский ранее в мае заявил, что ущерб Украине от конфликта с Россией составил $400 млрд. По его словам, эта цифра основана на оценке Всемирного банка и учитывает только ущерб, который нанесен подконтрольным Украине территориям. Украина вместе со странами-партнерами работает над созданием механизма, который позволит конфисковать активы российских физических и юридических лиц для их использования для восстановления украинских территорий.

Леонид Уварчев