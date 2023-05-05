Главные новости к утру 5 мая

Как узнал «Ъ», японская сеть одежды Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России. Большую часть освобождаемых сетью площадок займет российская Gloria Jeans.

В результате стрельбы в Сербии погибли восемь человек, еще 13 пострадали. Предположительно, причиной стал конфликт стрелка с группой людей, подозреваемый пока не задержан.

У пользователей Xbox в России возникли проблемы со входом в аккаунт. При попытке войти появляется текст: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна».

Как стало известно «Ъ», Минпромторг и производители электроники обсуждают идею учитывать при выборе поставщика вычислительной техники в рамках госзакупок не только цену контракта, но и степень локализации техники. Эксперты предупреждают, что это осложнит процедуры для госзаказчиков.

В селе Успенка под Тюменью ввели режим ЧС из-за пожара. Возгорание локализовали на площади 3,9 тыс. кв. м.

В Египте задержали российского спортивного блогера Алексея Смольянинова. Причиной местные власти назвали нарушение им правил пребывания.

Минобороны Великобритании заявило о случаях перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта на Украине. О скольких случаях идет речь и что именно перепродали, не уточняется.

МФО столкнулись со снижением спроса на займы на 3–6% перед майскими праздниками. Это связано со сберегательной моделью поведения заемщиков, а также с более частыми отказами на фоне регуляторных ужесточений.

О главных событиях предстоящего дня читайте в анонсах «Ъ».