В Египте задержали российского блогера Алексея Смольянинова за нарушение правил пребывания

В Египте 3 мая задержали российского спортивного блогера Алексея Смольянинова. Причиной местные власти назвали нарушение им правил пребывания, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Каире.

По данным дипмиссии, россиянин прибыл в Египет 29 апреля. Дипломаты РФ уже находятся с ним в контакте. «В настоящее время в отношении нашего соотечественника проводятся следственные действия»,— добавили в посольстве, не приведя подробностей.

Telegram-канал Shot писал, что блогер прилетел в Каир, чтобы снять документальный фильм о футбольных клубах и болельщиках Египта. Вчера, 4 мая, он должен был вернуться в Москву, но выяснилось, что на самолет он не сел.

Алексей Смольянинов — основатель Youtube-канала «Невиданный футбол», а также автор нескольких документальных фильмов о футболе.

Лаура Кеффер