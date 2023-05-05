У пользователей Xbox из России возникли проблемы со входом в аккаунт

Некоторые пользователи игровых консолей Xbox из России жалуются на невозможность войти в свой аккаунт. Жалобы стали появляться вчера, 4 мая, в игровом сообществе Xbox Community (с аудиторией более 96 тыс. подписчиков) во «ВКонтакте», внимание на это обратил ТАСС.

При попытке войти в аккаунт появляется текст: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». В сообществе уточнили, что раньше такая ошибка возникала у жителей Крыма. В Xbox Community добавили, что в такой ситуации помогало изменение DNS (Domain Name System, системы доменных имен).

С марта 2022 года Microsoft приостановила деятельность в России, и подписку на Xbox Game Pass сейчас можно купить только с помощью подключения VPN из других регионов. Также Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России.

Лаура Кеффер