Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ выявил в 2022 году в два раза больше пирамид, чем в 2021-м,— около двух тысяч

Центробанк в 2022 году выявил в России около 5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности против 2,7 тыс. годом ранее. Около 2 тыс. из них — это пирамиды, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В 2021 году было выявлено в 2,3 раза меньше пирамид.

Среди других нелегальных компаний — 1,2 тыс. профучастников и 1,7 тыс. черных кредиторов. Их число выросло в 1,4 и 1,8 раза соответственно. «С одной стороны, такой всплеск — это обратная сторона бурного развития технологий… В то же время наша статистика показывает все-таки количество выявленных кейсов или проектов, а не компаний как таковых»,— сказал господин Лях «РИА Новости».

Директор департамента ЦБ отметил, что Банк России научился «довольно быстро» находить незаконные схемы. Информация о них публикуется на сайте и передается в правоохранительные органы. Интернет-ресурсы с этими схемами блокируются. По словам господина Ляха, когда мошенники понимают, что «засветились», они бросают проект и открывают новый. Зачастую они также открывают несколько небольших параллельных проектов, что влияет на статистику.

Почти 96% выявленных в России пирамид действовали в интернете. То же касается 97% нелегальных профучастников и 43% нелегальных кредиторов. Почти половина пирамид привлекала платежи в криптовалютах. «Такая популярность крипты связана в том числе и с тем, что в прошлом году стало меньше иностранных сервисов, которые использовались для платежей за границу»,— считает господин Лях.

Банк России в начале декабря впервые выявил трех нелегальных операторов инвестиционных платформ. В черный список попали Fan.Money, финансовая группа «Эксперт», объединяющая девять сервисов, и платформа для инвестиций «1СТАРТЕР».

Подробнее — в материале «Ъ» «Платформенное безобразие».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...