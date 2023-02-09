ЦБ выявил в 2022 году в два раза больше пирамид, чем в 2021-м,— около двух тысяч

Центробанк в 2022 году выявил в России около 5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности против 2,7 тыс. годом ранее. Около 2 тыс. из них — это пирамиды, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В 2021 году было выявлено в 2,3 раза меньше пирамид.

Среди других нелегальных компаний — 1,2 тыс. профучастников и 1,7 тыс. черных кредиторов. Их число выросло в 1,4 и 1,8 раза соответственно. «С одной стороны, такой всплеск — это обратная сторона бурного развития технологий… В то же время наша статистика показывает все-таки количество выявленных кейсов или проектов, а не компаний как таковых»,— сказал господин Лях «РИА Новости».

Директор департамента ЦБ отметил, что Банк России научился «довольно быстро» находить незаконные схемы. Информация о них публикуется на сайте и передается в правоохранительные органы. Интернет-ресурсы с этими схемами блокируются. По словам господина Ляха, когда мошенники понимают, что «засветились», они бросают проект и открывают новый. Зачастую они также открывают несколько небольших параллельных проектов, что влияет на статистику.

Почти 96% выявленных в России пирамид действовали в интернете. То же касается 97% нелегальных профучастников и 43% нелегальных кредиторов. Почти половина пирамид привлекала платежи в криптовалютах. «Такая популярность крипты связана в том числе и с тем, что в прошлом году стало меньше иностранных сервисов, которые использовались для платежей за границу»,— считает господин Лях.

Банк России в начале декабря впервые выявил трех нелегальных операторов инвестиционных платформ. В черный список попали Fan.Money, финансовая группа «Эксперт», объединяющая девять сервисов, и платформа для инвестиций «1СТАРТЕР».

Подробнее — в материале «Ъ» «Платформенное безобразие».

Леонид Уварчев