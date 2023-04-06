Деньги потратят профессионально

Привлекать инвестиции населения смогут только поднадзорные ЦБ организации. Так регулятор планирует бороться с финансовыми пирамидами. О готовящемся законопроекте сообщил зампред Центробанка Герман Зубарев. По его словам, деньгами людей должны распоряжаться «проверенные и профессиональные участники». Сейчас же привлекать средства граждан может любое юрлицо, чем активно пользуются мошенники, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кого коснутся новые правила? И помогут ли они в борьбе с пирамидами? “Ъ FM” обсудил это с экспертом финансового рынка Андреем Бархотой: «Это продолжение общей линии, которая идет приблизительно с 2017 года. Была реформа системы жилищного финансирования, когда населению запретили нести деньги напрямую застройщику, так называемая проблема обманутых дольщиков. Там была похожая ситуация, когда контрибуции от населения шли на достройку старых домов, а не на постройку новых.

Систему реформировали таким образом, что между гражданами и девелопером возник банк, который контролирует ход возведения дома. Инициатива ЦБ в первую очередь ограничивает квазифинансовые организации без лицензий, которые при этом активно продвигают маркетинговыми способами пирамиды; потребительские кооперативные союзы; финансовые организации без лицензий, принимающие вклады под 25% годовых.

Скорее всего, это не коснется организаций, которые задействуют вложения как краудфандинг. Естественно, краудфандинговая компания не станет привлекать деньги напрямую — она будет делать это через финансового посредника, то есть через организацию, которая лицензируется Банком России».

Впрочем, большинство пирамид находится в серой и черной зонах, так что планы Центробанка мало что изменят, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Идея озвучена в общих чертах, а тут очень важны детали. Сразу возникает вопрос о краудфандинге, поскольку это тоже привлечение денег. Более того, был момент, когда Центробанк даже писал концепцию развития краудфандингового бизнеса в России, но потом все это дело заглохло.

С другой стороны, финансовые пирамиды часто не позиционируют себя как инвестиционные платформы. Люди, которые на них покупаются, тоже не воспринимают их как финансовый продукт. Понятно, что всевозможные лжебанки, сайты, которые закрываются, а потом опять возникают, продолжат появляться полулегально.

Все равно есть теневой финансовый сектор, но это попытка на законодательном уровне закрыть какую-то лазейку».

В прошлом году Центробанк выявил в два раза больше пирамид, чем в 2021-м. Регулятор обнаружил около 2 тыс. таких организаций. При этом каждая вторая финансовая пирамида принимала криптовалюту. Особенно популярны подобные структуры были в прошлом мае на фоне высокой инфляции и падения курса рубля. Их организаторы привлекали участников призывами «спасти деньги».

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Даниил Бабкин