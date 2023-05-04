Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье

Российского модельера и народного художника РФ Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в городе Щелково (Московская область). Он умер 30 апреля на 86-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной. Вынос гроба с телом после церемонии.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной. Вынос гроба с телом после церемонии.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 4 мая, прошла церемония прощания в соборе Троицы Живоначальной в Щелково. Ее посетили более 100 человек, в том числе стилист Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина, президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.

Вячеслав Зайцев умер в реанимации в больнице в Щелково из-за желудочного кровотечения. В 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи.

Господин Зайцев — лауреат Государственной премии, профессор, академик Российской академии художеств. Стал первым советским дизайнером, открывшим собственный Дом моды, его коллекции показывали в Париже, Нью-Йорке, Мюнхене, Флоренции и Токио. За свою карьеру Вячеслав Зайцев также создал сценические костюмы для более двух десятков московских театров, в том числе для Театра сатиры, МХАТа, Театра имени Евгения Вахтангова, Театра имени Моссовета и «Современника».

О карьере модельера — в материале «Ъ» «Пришедший из моды».

Лусине Баласян