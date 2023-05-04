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Коммерсантъ FM
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Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье

Российского модельера и народного художника РФ Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в городе Щелково (Московская область). Он умер 30 апреля на 86-м году жизни.

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной. Вынос гроба с телом после церемонии.

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной. Вынос гроба с телом после церемонии.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной. Вынос гроба с телом после церемонии.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 4 мая, прошла церемония прощания в соборе Троицы Живоначальной в Щелково. Ее посетили более 100 человек, в том числе стилист Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина, президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.

Вячеслав Зайцев умер в реанимации в больнице в Щелково из-за желудочного кровотечения. В 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи.

Господин Зайцев — лауреат Государственной премии, профессор, академик Российской академии художеств. Стал первым советским дизайнером, открывшим собственный Дом моды, его коллекции показывали в Париже, Нью-Йорке, Мюнхене, Флоренции и Токио. За свою карьеру Вячеслав Зайцев также создал сценические костюмы для более двух десятков московских театров, в том числе для Театра сатиры, МХАТа, Театра имени Евгения Вахтангова, Театра имени Моссовета и «Современника».

О карьере модельера — в материале «Ъ» «Пришедший из моды».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Прощание с Вячеславом Зайцевым

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Церемония прощания и отпевание прошли в Соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково. Траурное мероприятие посетили около 1 тыс. человек

Церемония прощания и отпевание прошли в Соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково. Траурное мероприятие посетили около 1 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участник церемонии с книгой Вячеслава Зайцева «Провидение» на площади у собора

Участник церемонии с книгой Вячеслава Зайцева «Провидение» на площади у собора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Внучка модельера Мария Зайцева (справа) на церемонии прощания

Внучка модельера Мария Зайцева (справа) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сын модельера Егор Зайцев (пятый слева) на церемонии

Сын модельера Егор Зайцев (пятый слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стилист Сергей Зверев (слева)

Стилист Сергей Зверев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гость церемонии прощания с траурным венком

Гость церемонии прощания с траурным венком

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Валентин Гнеушев

Режиссер Валентин Гнеушев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дизайнер Игорь Гуляев

Дизайнер Игорь Гуляев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Бедрос Киркоров

Певец Бедрос Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художественный руководитель музыкального театра «Русская песня» Надежда Бабкина

Художественный руководитель музыкального театра «Русская песня» Надежда Бабкина

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гости церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым

Гости церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Внучка модельера Мария Зайцева (в центре)

Внучка модельера Мария Зайцева (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. В 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. В 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Катафалк с гробом у собора после церемонии

Катафалк с гробом у собора после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелково

Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелково

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Церемония прощания и отпевание прошли в Соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково. Траурное мероприятие посетили около 1 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участник церемонии с книгой Вячеслава Зайцева «Провидение» на площади у собора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Внучка модельера Мария Зайцева (справа) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сын модельера Егор Зайцев (пятый слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стилист Сергей Зверев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гость церемонии прощания с траурным венком

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Валентин Гнеушев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дизайнер Игорь Гуляев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Бедрос Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художественный руководитель музыкального театра «Русская песня» Надежда Бабкина

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гости церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Внучка модельера Мария Зайцева (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. В 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Катафалк с гробом у собора после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелково

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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