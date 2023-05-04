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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье проходит прощание с Вячеславом Зайцевым

На прощание с Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково пришли более 100 человек, сообщает ТАСС. Модельер умер 30 апреля на 86-м году жизни.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Гражданскую панихиду посетили певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, передает «РИА Новости». У собора выстроилась очередь. После церемонии Вячеслава Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.

Вячеслав Зайцев — народный художник России, лауреат Государственной премии, профессор, академик Российской академии художеств. Показы его коллекций проходили в Париже, Нью-Йорке, Мюнхене, Флоренции и Токио.

В 2016 году у модельера диагностировали «болезнь Паркинсона». Он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи. 30 апреля Вячеслав Зайцев умер. Ему было 85 лет.

О карьере модельера — в материале «Ъ» «Пришедший из моды».

Милена Костерева

Карьера Вячеслава Зайцева

Карьера Вячеслава Зайцева

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