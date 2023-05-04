На Кубани в лесополосе нашли закопанное тело пропавшей девушки-аниматора

Вечером 3 мая в Ленинградском районе Краснодарского края нашли тело пропавшей без вести девушки-аниматора с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Следователи и криминалисты ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также сбор и закрепление доказательств. В ведомстве назначили полный комплекс судебных экспертиз.

Вечером 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Находясь около станицы Березанской Выселковского района, они перестали выходить на связь. По факту их безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

3 мая были задержаны 30-, 31- и 45-летний подозреваемые по делу. Они оказались с аниматорами на одном участке автодороги. Они напали на одиноко стоящих в темное время суток на трассе мужчину и девушку и украли их наличные средства и банковские карты. Позже с них было снято более 180 тыс. руб. После кражи денег преступники убили аниматоров, а для уничтожения следов преступлений скрыли тела и сожгли автомобиль мужчины.

Одним из подозреваемых по делу об убийстве аниматоров стал бывший главарь банды дорожных грабителей. По данным СМИ, в 2016 году его осудили на 18 лет за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон машины и вымогательство. Почему он не отбыл весь срок, неизвестно. Выйдя на свободу, он снова начал совершать преступления.

Татьяна Ручкина

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