При обстреле села Полевые Новоселки Брянской области ранен местный житель

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Полевые Новоселки Суземского района. При обстреле был ранен один человек. Повреждения получили несколько домовладений, в селе нарушено электроснабжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение»,— написал губернатор в Telegram.

2 мая под обстрел попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Никто не пострадал, но в результате обстрела начался пожар. При обстреле поселка Суземка Брянской области 30 апреля погибли четверо.

Анастасия Ларина