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Коммерсантъ FM
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Губернатор Краснодарского края подтвердил факт пожара на Ильском НПЗ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о пожаре на Ильском НПЗ, который начался после атаки беспилотника.

«Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники»,— написал губернатор в Telegram. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщал Telegram-канал Baza, пожар начался в 2:40 ночи. Перед началом возгорания, как пишет Baza, очевидцы слышали три взрыва. По данным Shot, в загоревшемся резервуаре было дизельное топливо, а еще один резервуар получил повреждения — на нем обнаружили вмятину.

Поселок городского типа Ильский, где располагается НПЗ, находится в 30 км от Краснодара.

Ночью 3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края горел резервуар с нефтепродуктами. Огонь распространился на площадь 1,2 тыс. кв. м. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что причиной стала атака беспилотника.

Анастасия Ларина

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