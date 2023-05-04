Не время первых

Председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев, возглавляющий парламент республики еще с советских времен и представляющий «Единую Россию» (ЕР), вероятнее всего, не попадет в его новый состав, который изберут в сентябре этого года. Он не стал принимать участие в предварительном партийном голосовании ЕР, а включать его в список кандидатов на сентябрьских выборах «вне конкурса» единороссы, по сведениям “Ъ”, не намерены. Уход заслуженного спикера со своего поста закономерен и во многом связан с предстоящими осенью выборами главы Хакасии, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Штыгашев

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Владимир Штыгашев

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

83-летний спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев не подал заявку на участие в праймериз ЕР по отбору кандидатов на выборы депутатов восьмого созыва республиканского парламента, следует из данных на сайте предварительного голосования. Прием заявок на участие в праймериз закончился 27 апреля.

Господин Штыгашев — ветеран хакасской политики. Он начал партийную карьеру еще в 1970-х, пройдя путь от первого секретаря Усть-Абаканского райкома ВЛКСМ до председателя исполкома Совета народных депутатов Хакасской автономной области. В 1985 году стал заместителем председателя Верховного совета РСФСР, в 1990-м — председателем облсовета. В 1991 году автономная область была преобразована в республику, а Совет народных депутатов — в Верховный совет Хакасии. Владимир Штыгашев возглавил вновь созданный законодательный орган и с тех пор бессменно руководит им вот уже 31 год. С 1996 по 2001 год по должности входил в Совет федерации, с 2007 года — член «Единой России».

Теоретически действующий спикер еще может оказаться в числе кандидатов от ЕР на предстоящих выборах при определении общей части партийного списка. Ее вправе сформировать конференция республиканского отделения партии. «В данном случае она выступает площадкой предварительного голосования,— пояснили “Ъ” в региональном отделении ЕР.— Плюс вне рамок праймериз полномочия по внесению кандидатов в партийный список есть у президиума генсовета партии».

Однако источник в руководстве ЕР сказал “Ъ”, что президиум генсовета не планирует включать ветерана в лидеры списка: «Штыгашев опытный политик, и свою дорогу он прокладывает сам».

Получить комментарий от Владимира Штыгашева на момент написания материала “Ъ” не удалось. Он обозначит свою позицию по поводу участия в осенних выборах «не ранее того момента, как они будут назначены», говорит источник в окружении политика. Ранее собеседники “Ъ” не исключали, что господин Штыгашев будет баллотироваться на новый депутатский срок в качестве самовыдвиженца.

В сентябре в республике также пройдут выборы губернатора. Сейчас Хакасией руководит представитель КПРФ Валентин Коновалов, одолевший в 2018 году единоросса Виктора Зимина. Он рассчитывает на второй срок, а от ЕР в выборах поучаствует депутат Госдумы, секретарь республиканской партийной ячейки Сергей Сокол.

Недавно подконтрольные ему единороссы проголосовали против принятия отчета Валентина Коновалова перед парламентом за 2022 год. Владимир Штыгашев тогда резко отчитал однопартийцев: «Я позвоню (Дмитрию.— “Ъ”) Медведеву, председателю партии: шпана тут расшутилась! Это же беда, друзья мои. Еще никаких выборов нет, а начали уже выборную кампанию. Остановитесь, управа на всех найдется!»

По мнению политолога Ростислава Туровского, в хакасской политике назрела «смена поколений». «Штыгашев — человек заслуженный, но если в регионе сменится глава, то и спикер будет новым. Все-таки Штыгашев подыгрывал Коновалову, а Кремль и ЕР сделали однозначную ставку на Сокола. К тому же события показывают, что он не контролирует депутатский корпус»,— отмечает эксперт.

«Главная причина ухода Владимира Штыгашева — возраст. Если бы не победа Валентина Коновалова в 2018 году, то Штыгашева, скорее всего, не переизбрали бы спикером или вынудили бы уйти в отставку через год-два,— объясняет эксперт по региональной политике Виталий Иванов.— Коновалов не пытался убрать его, поскольку не смог бы поставить своего спикера. Они взаимовыгодно сотрудничали. В условиях, когда следующим главой будет Сокол, Штыгашев становится лишним. Он это и сам понимает, поэтому и позволяет себе вольности в заявлениях».

Андрей Прах; Валерий Лавский, Новосибирск