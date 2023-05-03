Концерт Loqiemean в Ярославле потребовали запретить

Депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова потребовала запретить концерт рэп-исполнителя Loqiemean в Ярославле, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина — в России в целом. Об этом они сообщили в своих телеграм-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мизулина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Госпожа Мизулина обратилась к генпрокурору Игорю Краснову, госпожа Сурова пообещала поднять вопрос проведения концерта «на всех уровнях». Любовь Сурова написала, что певец «известен антироссийскими заявлениями в связи с СВО». Пока что официального заявления об отмене мероприятия не было, однако продажа билетов на концерт в Ярославле в настоящее время недоступна.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее Любовь Сурова добилась отмены концерта панк-группы «Наив» в Ярославле.

Антон Голицын