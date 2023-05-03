Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доллар опускался ниже 79 рублей

Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 79 руб. впервые с 4 апреля. По данным на 11:34 мск, он стоил 78,9 руб., потом немного вырос — до 79,02 руб. Курс евро снижается на 0,43%, до 87,3 руб.. Курс юаня опустился на 0,69%, до 11,4 руб.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,9%, до 2557,27 пункта. Долларовый индекс РТС держится на уровне 1019,7 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В конце прошлой недели по итогам торгов на Мосбирже курсы доллара и евро опустились более чем на 1 руб., до минимумов с начала месяца. Этому способствовала продажа валютной выручки экспортерами, а также закрытие длинных позиций в валюте.

Об укреплении рубля — в материале «Ъ» «Рубль устремился навстречу Первомаю».

Курс доллара. Прогноз на 2–5 мая

Курс доллара. Прогноз на 2–5 мая

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...