Доллар опускался ниже 79 рублей

Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 79 руб. впервые с 4 апреля. По данным на 11:34 мск, он стоил 78,9 руб., потом немного вырос — до 79,02 руб. Курс евро снижается на 0,43%, до 87,3 руб.. Курс юаня опустился на 0,69%, до 11,4 руб.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,9%, до 2557,27 пункта. Долларовый индекс РТС держится на уровне 1019,7 пункта.

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В конце прошлой недели по итогам торгов на Мосбирже курсы доллара и евро опустились более чем на 1 руб., до минимумов с начала месяца. Этому способствовала продажа валютной выручки экспортерами, а также закрытие длинных позиций в валюте.

Об укреплении рубля — в материале «Ъ» «Рубль устремился навстречу Первомаю».