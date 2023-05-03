Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность ФСБ, которая рассказала о пресечении деятельности агентов разведки Украины, планировавших покушения на господина Аксенова и еще нескольких крымских чиновников. Глава Крыма в очередной раз назвал Украину террористическим государством, а также пообещал найти заказчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве»,— написал он в Telegram.

Происшествие, о котором упомянул глава региона, произошло 23 февраля этого года. Тогда неизвестные повредили полотно железной дороги в Бахчисарайском районе. В результате движение железнодорожного транспорта было приостановлено.

По версии ФСБ, украинская разведка также готовила теракты на транспортной инфраструктуре полуострова. Организатором терактов и «координатором подготовки убийств» назвали Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Были задержаны шесть граждан России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они якобы следили за чиновниками, а также купили огнестрельное оружие. Трое из них на допросах дали признательные показания.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».