Мэрия отказалась выдавать разрешение на стройку гостиницы на Эльмаше

Администрация Екатеринбурга отказалась предоставлять разрешения, связанные со строительством гостиницы на ул. Баумана, 33 на Эльмаше. Как указано на сайте мэрии, компании «Бигранд», которая собиралась возводить пятиэтажную гостиницу, отказали в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» в отношении земельного участка. Сейчас участок находится в зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект гостиницы, которую хотят построить на Эльмаше Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 3 Проект гостиницы, которую хотят построить на Эльмаше Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

На сайте мэрии говорится, что комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Екатеринбурга, вынесла отрицательное решение в связи «с несоблюдением принципов градостроительного законодательства об обеспечении комплексного и устойчивого развития территории». Комиссия посчитала, что на данном участке будет слишком высокая плотность застройки, вырастет нагрузка на транспортную и инженерную инфраструктуры, улично-дорожную сеть.

Как ранее рассказывал «Ъ-Урал», компания «Бигранд» экс-президента Российской гильдии риелторов Татьяны Деменок, планировала построить пятиэтажную гостиницу. Согласно документам, общая площадь гостиничных номеров должна была составлять 876,4 кв. м. Четыре этажа хотели отдать под номера (всего 24), на первом этаже разместят коммерческие помещения.

Проект был вынесен на общественные обсуждения, но жители Эльмаша высказались против строительства гостиницы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте