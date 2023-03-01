Жители Эльмаша высказались против строительства гостиницы на Баумана

Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений, касающихся строительства пятиэтажной гостиницы на ул. Баумана, 33 (Эльмаш). Как следует из документа, в обсуждениях приняли участие 35 человек, часть из них высказались против строительства.

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Согласно результатам обсуждений, жители домов, которые находятся рядом с будущей стройкой недовольны, что строительство будет вестись рядом с их жильем. Еще часть заявила, что гостиница будет создавать «угрозу для детей», которые занимаются в детском центре «Галактика», а также беспокоятся, что новый объект окажет негативное влияние на существующую инфраструктуру. «Дети одни ходят домой после занятий. Проходить мимо этого сомнительного места будет просто страшно»,— заявил один из участников обсуждений.

Участники обсуждений отметили, что на месте, где планируется строительство, дети катаются на скейтах и роликах, поэтому было бы лучше сохранить площадку или построить здесь спортивный комплекс. «Гостиница в данном месте планируется для проживания в ней маргинальных элементов или для приезжих из-за ближнего зарубежья "нелегальных" рабочих (орфография сохранена — «Ъ-Урал»). Если у молодежи отобрать это место, они разбредутся по подъездам и будут заниматься всякой ерундой»,— заявил еще один участник обсуждений.

Впрочем, были и положительные мнения: «Данный проект благотворно повлияет на развитие района в связи с отсутствием аналогичных объектов. Но так как рядом парк, ДК, то нужно рассмотреть в этом проекте досуг для детей, семей или пенсионеров», — высказался один из участников.

В итоге администрация Екатеринбурга решила отправить все поступившие предложения и замечания в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Там должны будут принять решение предоставить ли разрешение на использование земельного участка под гостиничное обслуживание или отказать. В документе уточняется, если будет принято решение об отказе в предоставлении разрешения, то собственник участка сможет оспорить этот отказ в суде.

В мэрии напомнили, что общественные обсуждения носят рекомендательный характер.

Напомним, планируется, что общая площадь гостиничных номеров гостиницы составит 876,4 кв. м. Четыре этажа будут отданы под номера (всего 24), на первом этаже разместят коммерческие помещения. Территорию вокруг планируют благоустроить. Строительством займется компания «БиГранД» экс-президента Российской гильдии риелторов Татьяны Деменок.

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