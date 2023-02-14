На Эльмаше планируют построить пятиэтажную гостиницу

На Эльмаше (район Екатеринбурга) в этом году планируют начать строительство гостиницы. Как указано в документах на сайте администрации Екатеринбурга, пятиэтажный объект появится на ул. Баумана, 33. Реализовать проект планирует компания «БиГранД» экс-президента Российской гильдии риелторов Татьяны Деменок.

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«Мы изучили рынок и увидели потребность. Считаем, проект будет эффективным. Единственное, с учетом того, что у нас нет опыта в управлении отелями, то мы делаем небольшую гостиницу»,— рассказала «Ъ-Урал» госпожа Деменок. По ее словам, закончить строительство планируют уже в следующем году.

Согласно документам, общая площадь гостиничных номеров составит 876,4 кв. м. Четыре этажа будут отданы под номера (всего 24), на первом этаже разместят коммерческие помещения — аптечный пункт, парикмахерскую и косметолога, пекарню, страхового агента и офис Ozon.

«Проектом предусматривается благоустройство территории гостиницы. С северной стороны располагаются детские площадки с установкой малых архитектурных форм, лавочек и территории отдых с озеленением, посадкой деревьев и кустарников. Архитектурный облик гостиницы сочетает в себе простоту и лаконичность. Для него характерна максимальная функциональность, строгие линии и геометрия»,— указано в описании проекта.

Сейчас на сайте администрации Екатеринбурга проходят общественные обсуждения, связанные с проектом. Оставить свои замечания и предложения можно до 20 февраля.

Мария Игнатова

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