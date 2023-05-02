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Коммерсантъ FM
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Samsung запретила сотрудникам пользоваться чат-ботами

Как сообщает Bloomberg, Samsung Electronics разослала своим сотрудникам письмо на прошлой неделе, в котором говорится о введении запрета на использование чат-ботов с искусственным интеллектом вроде ChatGPT, Bard или Bing.

Поводом для введения запрета стало неосторожное пользование ChatGPT некоторыми инженерами компании, которые в апреле загрузили в нейросеть исходный код одного из продуктов Samsung, в результате чего тот оказался в открытом доступе. В компании не стали раскрывать, код какого именно продукта Samsung был загружен в ChatGPT.

«Интерес к платформам, использующим генеративный искусственный интеллект, таким как ChatGPT, растет… И несмотря на то, что этот интерес связан прежде всего с пользой и эффективностью таких платформ, в то же время растут и опасения, связанные с безопасностью использования генеративного ИИ»,— говорится в письме к сотрудникам. Учитывая это и приняв во внимание инцидент с утечкой данных, Samsung запретила использовать такие платформы на корпоративных компьютерах, планшетах и мобильных телефонах. А в случае использования чат-ботов на персональных устройствах сотрудникам запрещается загружать в нейросети конфиденциальную информацию компании. Нарушение этого запрета может привести к увольнению, говорится в письме.

Как отмечает Bloomberg, Samsung не первая компания, запретившая сотрудникам использовать чат-боты. Ранее их использование запретили или ограничили некоторые американские банки, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. А в марте ограничения на использование чат-бота ChatGPT ввела Италия.

Каких результатов ждут Microsoft и Google от внедрения генеративных чат-ботов — в материале «Ъ» «ИИ уносит меня в звенящую светлую даль».

Кирилл Сарханянц

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