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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль НСПК по РСБУ в 2022 году увеличилась в 2,58 раза

Чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК) по РСБУ в 2022 году составила 25,3 млрд руб., что в 2,58 раза больше, чем в предыдущем году, следует из отчетности компании.

НСПК создана в 2014 году. В 2015 году начала эмитировать карты «Мир». Сейчас, на фоне глобальных санкций в России, выпускаются в основном карты «Мир», не считая карточек платежных систем дружественных стран. При этом все платежи внутри России любых международных систем, в том числе Visa и MasterCard, проходят через НСПК. Кроме того, НСПК является оператором «Системы быстрых платежей» (СБП). В настоящее время НСПК на 100% принадлежит ЦБ РФ. По закону его доля не может быть снижена менее чем до 50% плюс 1 акции.

Выручка НСПК в прошлом году составила 50,3 млрд руб. против 29,4 млрд в 2021 году. Прибыль компании в 2022 году в сравнении с предыдущим годом выросла почти в полтора раза — с 11,8 млрд руб. до 28,6 млрд руб.

На конец 2022 года активы НСПК составили 69,8 млрд руб., из которых 9,1 млрд. руб. — внеоборотные активы и 60,7 млрд руб. — оборотные. Совокупные обязательства компании по итогам 2022 года составили 20,3 млрд руб. В четыре раза за прошлый год выросли денежные поступления НСПК — с 44,2 млрд руб. в 2021 году до 177,3 млрд руб. в 2022 году.

На выплату дивидендов Банку России компания в 2022 году потратила 4,9 млрд руб., что на 19,6% больше, чем в 2021 году (805,2 млн руб.).

По данным Банка России, по итогам 2022 года было выпущено более 182 млн карт «Мир», а в СБП на 1 мая текущего года насчитывается 214 банков-участников. Банки платят НСПК комиссионные за трансакции через СБП. В апреле НСПК предложила с 1 июля запустить новый сервис, который позволит банкам получить существенную экономию при оплате клиентами покупок с помощью Mir Pay. Кроме того, НСПК с 1 мая ввел пониженную ставку межбанковской комиссии для маркетплейсов в размере 0,5%.

Подробнее о послаблениях НСПК — в материале «Маркетплейсам дадут скидку на платежи».

Эрдни Кагалтынов

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