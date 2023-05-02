Главные новости к утру 2 мая

Минобороны России эвакуировало из Судана более 200 человек. На самолетах ведомства страну покинули граждане России, стран СНГ и еще нескольких государств.

Правительство США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга к 1 июня, из-за чего стране грозит дефолт. Об этом сказано в письме главы Минфина США Джанет Йеллен к Конгрессу.

В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

В Брянской области восстановили движение на перегоне, где накануне из-за взрыва самодельной бомбы сошли с рельсов восемь грузовых вагонов.

Производитель спортивной одежды и обуви Adidas может передать российское подразделение иностранному инвестору. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Белый дом не планирует обнародовать данные о потерях среди украинских военных. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Минюст США заподозрил 41-летнего россиянина в отмывании $150 млн. Ему предъявили обвинение в середине апреля.

Власти Украины не знают о мирной миссии Ватикана в стране, сообщил CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Накануне о подобной миссии заявил папа римский Франциск.

С ростом числа кибератак и утечек данных российские компании стали чаще обращаться за услугами центров мониторинга и контроля кибербезопасности. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Страны мира постепенно отказываются от доллара как резервной валюты, но альтернативы ему нет. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

О предстоящих 2 мая важнейших событиях — в анонсах «Ъ».