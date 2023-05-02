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Коммерсантъ FM
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Минфин США предупредил, что к 1 июня может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга

Правительство США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга к 1 июня. В итоге это может привести к дефолту. Об этом сказано в письме главы Минфина США Джанет Йеллен к Конгрессу, оно (.pdf) опубликовано на сайте ведомства.

«После проведения анализа последних поступлений федеральных налогов, согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени»,— сказано в письме.

Госпожа Йеллен добавила, что Минфин решил приостановить выпуск ценных бумаг серии для органов власти в штата и местных органов власти (SLGS). Она пояснила решение тем, что ведомству необходимо управлять рисками, связанными с потолком долга.

«Из прошлых тупиковых ситуаций, связанных с лимитом задолженности, мы узнали, что ожидание приостановки или увеличения этого лимита до последней минуты может нанести серьезный ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США»,— сказано в письме.

Сейчас порог госдолга США составляет $31,4 трлн. Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс повысить его. Контролирующие Палату представителей республиканцы скептически относятся к этому предложению, они настаивают на сокращении расходов и более ответственной экономической политике.

27 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга на $1,5 трлн в обмен на резкое снижение расходов. Документ был подготовлен республиканцами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Над США опять навис потолок».

Олеся Павленко

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