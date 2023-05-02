Главные анонсы 2 мая

В Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. Совещание с членами правительства РФ пройдет в формате видео-конференц-связи, основной темой будет развитие туристической отрасли.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве крупнейшего российского сотового ритейлера «Связной».

Югнедра проведут аукцион на право разведки и добычи углеводородов на части Лободинского месторождения в Волгоградской области.

Со 2 по 5 мая сотрудники Горьковского автозавода уйдут в корпоративный отпуск.

Нацбанк Белоруссии снизит ставку рефинансирования до 10% годовых.

Возобновится прямое авиасообщение между Россией и Марокко. Рейсы будут выполняться в аэропорт Домодедово авиакомпанией Royal Air Maroc.

С 2 по 4 мая в Вене состоится заседание совета директоров МАГАТЭ.

В Брюсселе пройдет раунд переговоров президента Сербии Александара Вучича с премьером Косово Альбином Курти.

В Астане пройдет встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с министром-делегатом Франции по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом, сопредседателем казахстанско-французской межправительственной комиссии Оливье Бештом.

В Берлине состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит с визитом Чехию.

Пролетарский районный суд Тулы возобновит прения по делу Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, обвиняемых в подделке документов, использованных для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной.

Во Владивостоке ожидается возвращение спасенного экипажа рыболовецкого судна «Калтан».

2 и 9 мая в Одессе усилят меры безопасности.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».