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Коммерсантъ FM
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Минюст США заподозрил россиянина в отмывании $150 млн

41-летнего россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании денег и бизнеса без лицензий. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Как сообщили в Минюсте, Феликс Медведев зарегистрировал в Джоржии восемь компаний, чтобы перевести $150 млн с разных счетов серией из 1,3 тыс. транзакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников. В прокуратуре считают, что $65 млн были использованы для покупки иностранных золотых слитков.

Федеральное жюри предъявило ему обвинение 11 апреля, сообщили в Минюсте. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.

Олеся Павленко

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