Стрит-ритейл обновляет состав

Российские бренды стали активнее занимать опустевшие торговые площади в центре Москвы. Производитель одежды Gloria Jeans открыл точку продаж на Новом Арбате, где раньше располагался флагманский магазин Uniqlo. На Неглинной на днях обосновался бренд Maag, он пришел на смену испанской Zara.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сегменте стрит-ритейла пустуют 8-9% площадей, говорят аналитики компании R4S Gorup. Число сделок у них в первом квартале по сравнению с 2022 годом выросло в полтора раза. Поиск арендодателей сейчас происходит и на самых дорогих торговых улицах столицы, правда, с переменным успехом, говорит глава ритейл-департамента компании CORE.XP Марина Малахатько:

«Много сделок идет по Столешникову переулку. Арендодатели уже ищут замену ушедшим иностранцам из люксового сегмента и готовы рассматривать российский премиум, например. Если говорить про Кузнецкий мост, то там тоже процесс уже в разгаре. Есть понимание того, что бренды вряд ли смогут вернуться, открыть свои флагманы в ближайшей перспективе. Соответственно, на их площадки пока по практически прежним ценам арендодатели стараются найти новых арендаторов. Но это все те же самые игроки — Melon Fashion Group, Gloria Jeans, 12 Storeez.

На стрит смотрит компания Stockmann. И на каждой улице есть своя вакансия. Условно, если на Арбате она 6%, на Патриарших прудах, свободных мест практически не бывает, или их минимальное количество. В Столешниковом вакансия сейчас 4%. Вакансия в любом случае растет, и в следующем квартале тоже. В среднем рост составляет 3,5-4% в квартал. Но на какой-то улице число свободных торговых площадей может резко сократиться за счет закрытия большой сделки, на какой-то улице вырасти».

На главные торговые улицы постепенно выходят и небольшие компании, отмечает директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина. При этом арендодатели стали чаще идти на уступки:

«Рынок стрит-ритейла все меньше зависит от иностранных игроков. Центром притяжения являются пешеходные и транспортно-пешеходные улицы. Мы видим приход локальных брендов, они располагались в переулках, также проявляют интерес для открытия своего магазина или центрального бутика на главных пешеходных улицах города.

Что касается стоимости аренды торговых площадей, у нас asking price на многих улицах остался прежним, то есть это те же высокие ставки, которые мы видели в прошлом году. Но ставка переговоров, как правило, уже становится предсказуемой.

Мы понимаем, что если арендодатель видит надежного партнера в арендаторе на долгосрочную перспективу, то он готов идти на уступки либо давать какие-то арендные каникулы, либо step rent — это плавно вырастающая ставка в течение некоторого времени. Льготный период дается на год, а дальше идет постепенный рост к рыночной ставке. На многих улицах, которые мы изучаем, нижняя граница продолжает падать, потому что это непопулярные помещения, а верхняя продолжает расти. То есть на Кузнецком мосту появляются новые предложения, которых не было. И, соответственно, мы видим этот рост. Никто не хочет уезжать из популярных локаций. Раньше эта ротация была частой, сейчас нет».

Впрочем, посслабления со стороны арендодателей ощутили далеко все. В их числе основатель бутика Vintage Voyage на Неглинной Игорь Киссель. Он отмечает, что закрытие люксовых магазинов зарубежных брендов заметно сказалось на трафике главных торговых улиц:

«Когда в Москве был локдаун, и закрылись все торговые точки, мы договорились с арендодателем отдельным приложением к нашему договору о снижении арендной платы. Хотели получить арендные каникулы, но мы это помещение снимаем уже много лет, у нас хорошие отношения с арендодателем. Тогда у нас получилось сделать снижение. Сейчас таких оснований все-таки нет.

Видимо, потому что, назовем это суперлюксовой частью Москвы, она довольно небольшая, и спрос все-таки на люкс остается, что бы ни происходило. Мы просматриваем помещения вокруг, но пока что каких-то верифицированных возможностей найти что-то на нашем уровне и дешевле мы не видим. Я пока не могу констатировать, что ставка уменьшается.

С одной стороны, за счет ухода брендов у нас увеличилось количество покупателей, которые изначально ходили в бутики брендов, но, с другой стороны, у нас уехали очень многие значительные и важные для нас клиенты. А нетто все-таки, наверное, в сторону увеличения трафика, хотя обычный на глаз поток покупателей с пакетами на улицах, как мне кажется, уменьшился».

На рынке коммерческой недвижимости столицы в прошлом году образовалась аномалия. На Кутузовском проспекте пустует четверть торговых площадей. По мнению собеседников “Ъ FM”, это происходит из-за отсутствия парковок и кластера, который бы смог притянуть пешеходный трафик.

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Алексей Нарышкин