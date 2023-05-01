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ФСБ: бомба на опоре ЛЭП в Ленинградской области имела электронное управление

Обезвреженное взрывное устройство на опоре линии электропередачи (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленинградской области имело дистанционное управление, сообщили «Российской газете» в пресс-службе регионального главка ФСБ. Бомбу обнаружили и обезвредили после подрыва соседней опоры ЛЭП в ночь на 1 мая.

ФСБ возбудила уголовные дела по ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). Пострадавших нет. По данным «Ъ», ЛЭП питала четыре района Ленобласти. Сообщений о перебоях в электроснабжении не поступало.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Диверсия ударила по опоре».

Григорий Лейба

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