Диверсия ударила по опоре

Следственная служба УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудила уголовное дело по факту обрушения линии электропередачи у деревни Ковшово на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. ЛЭП была повреждена ночью 1 мая в результате подрыва самодельного взрывного устройства. В связи с этим дело возбуждено по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств (ст. 281 и ст. 222.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области

Фото: Страница Александра Дрозденко в Telegram Последствия взрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области

Фото: Страница Александра Дрозденко в Telegram

Как пояснил первый заместитель прокурора Ленобласти Сергей Ломакин, руководство прокуратуры координирует работу следственных и оперативных органов и аварийных служб. На месте ЧП сейчас работают кинологи и криминалисты, а также представители силовых ведомств. До ближайших жилых домов от места ЧП около 500 метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным, обрушение ЛЭП произошло в результате взрыва неустановленного устройства в непосредственной близости от объекта электрической сети.

Взрывчатка была найдена еще на одной линии, однако там взрывное устройство сумели вовремя обезвредить. Сейчас взрывотехники изучают соседние опоры.

Линии электропередачи относятся к ведению ФСК ЕЭС (МЭС Северо-Запада), однако на данный момент представили компании ситуацию не комментируют. Известно, что ЛЭП питала четыре района Ленобласти.

Глава региона Александр Дрозденко пояснил в своем Telegram-канале, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.

«Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах»,— написал губернатор.

В соцсетях дачники из Садоводческого некоммерческого товарищества «Лена» пишут, что дорога к населенным пунктам Мыза, Ковшово и Виркино перекрыта спецслужбами — проезд в эту сторону запрещен. Люди, которые возвращаются в Санкт-Петербург, могут попасть в город только через Вырицу.

Напомним, что ранее СКР возбудил уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) в связи со взрывом, который произошел ночью 26 апреля в городе Павловске Ленинградской области. Тогда неустановленное устройство сработало возле котельной. В результате было повреждено основание трубы сооружения, а также крыша и фасад находящегося поблизости здания конноспортивного клуба «Ковбой».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург