Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Клишас раскритиковал законопроект об обязательном распределении выпускников вузов

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал законопроект об обязательном распределении выпускников российских университетов. Закрыть кадровые потребности целесообразнее при помощи механизма целевого набора, считает сенатор. Обязать студентов-бюджетников отрабатывать три года по распределению по окончании вуза предложил Госсовет Татарстана.

Андрей Клишас

Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Клишас считает, что перед принятием законопроекта необходимо понять, существует ли в России конкретный запрос на выпускников университетов по определенным специальностям. «Если это так и такой запрос со стороны государства есть, то нужно проводить целевой набор, который позволит ребятам из регионов, в том числе из "глубинки" поступать и проходить обучение в лучших вузах страны с гарантией последующего трудоустройства»,— написал сенатор в Telegram-канале.

Необходимость создания системы распределения выпускников авторы законопроекта обосновали острой потребностью в кадрах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По замыслу, мера должна коснуться студентов-бюджетников. С тех, кто откажется от трехлетней отработки, предложено взимать компенсацию бюджетных расходов на обучение. Соответствующие поправки к ФЗ «Об образовании в РФ» внесены в Госдуму и зарегистрированы 27 апреля.

Подробнее об актуальных карьерных предпочтениях молодых российских специалистов — в материале «Ъ» «Работе все возрасты покорны».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...