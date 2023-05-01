Клишас раскритиковал законопроект об обязательном распределении выпускников вузов

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал законопроект об обязательном распределении выпускников российских университетов. Закрыть кадровые потребности целесообразнее при помощи механизма целевого набора, считает сенатор. Обязать студентов-бюджетников отрабатывать три года по распределению по окончании вуза предложил Госсовет Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Клишас считает, что перед принятием законопроекта необходимо понять, существует ли в России конкретный запрос на выпускников университетов по определенным специальностям. «Если это так и такой запрос со стороны государства есть, то нужно проводить целевой набор, который позволит ребятам из регионов, в том числе из "глубинки" поступать и проходить обучение в лучших вузах страны с гарантией последующего трудоустройства»,— написал сенатор в Telegram-канале.

Необходимость создания системы распределения выпускников авторы законопроекта обосновали острой потребностью в кадрах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По замыслу, мера должна коснуться студентов-бюджетников. С тех, кто откажется от трехлетней отработки, предложено взимать компенсацию бюджетных расходов на обучение. Соответствующие поправки к ФЗ «Об образовании в РФ» внесены в Госдуму и зарегистрированы 27 апреля.

Подробнее об актуальных карьерных предпочтениях молодых российских специалистов — в материале «Ъ» «Работе все возрасты покорны».

Григорий Лейба