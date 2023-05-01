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Коммерсантъ FM
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«Вызов» возглавил российский прокат второй уикенд подряд

Российский фильм «Вызов» собрал 301 млн руб. за втором уикенде проката (27-30 мая). Фильм возглавил прокат в России и странах СНГ. Общие сборы фильма за две недели достигли 842,1 млн руб. Об этом сообщил портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Лидеры проката в России и СНГ:

  1. «Вызов» — 301 млн руб. по итогам уикенда,
  2. «Яга и книга заклинаний» — 57,7 млн руб.,
  3. «Джон Уик — 4» — 25,4 млн руб.,
  4. «Синистер: Начало» — 19,8 млн руб.,
  5. «Мизантроп» — 9,9 млн руб.

Снятый в космосе «Вызов» вышел в прокат 20 апреля. В первый уикенд фильм собрал 430–435 млн руб., что стало лучшим показателем для российских кинотеатров с декабря 2021 года.

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Космические куплеты».

Олеся Павленко

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