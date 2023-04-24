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Снятый в космосе «Вызов» показал лучшие стартовые сборы в уикенд с конца 2021 года

Фильм «Вызов» в премьерный уикенд собрал 430–435 млн руб. Это лучшие стартовые показатели после выхода ленты «Человек-паук: нет пути домой» в середине декабря 2021 года, сообщил kinobusiness.com. Но издание считает, что сборы оказались ниже ожиданий, учитывая «полное отсутствие конкурентов, мощнейшую рекламную поддержку и рекордные предварительные продажи».

Лидеры кинопроката 20–23 апреля в РФ и СНГ:

  • «Вызов» — 426 млн руб.;
  • «Джон Уик-4» — 31 млн руб. (с начала проката — 937 млн руб.);
  • «Мизантроп» — 15 млн руб.;
  • «Братья Супер Марио в кино» (без РФ и Белоруссии) — 14 млн руб. (71 млн руб.);
  • «Коты Эрмитажа» — 12 млн руб. (285 млн руб.).

Общие сборы кинотеатров составили 560–565 млн руб. по итогам уикенда. Это лучшая выручка за четыре недели.

О фильме «Вызов» — в материале «Ъ» «Космические куплеты».

Леонид Уварчев

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