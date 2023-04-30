Папа римский призвал Венгрию пускать мигрантов в страну

Папа римский Франциск провел большую мессу на открытом воздухе в Будапеште. В проповеди понтифик призвал венгров пустить мигрантов в страну, подчеркнув, что политика закрытых дверей противоречит евангельскому учению. На службе присутствовали свыше 50 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Служба папы римского Франциска в Будапеште

Фото: Reuters Служба папы римского Франциска в Будапеште

Фото: Reuters

Правое правительство Виктора Орбана последовательно придерживается жесткой антиэмиграционной политики. Еще в 2016 году премьер заявил, что внесет в конституцию страны поправки, ужесточающие национальное миграционное законодательство (референдум по этому вопросу провалился). Позднее, в 2017 году, премьер предложил силой выдворить из ЕС всех нелегальных мигрантов.

«(Нужно избегать.—"Ъ") закрытых дверей в условиях растущей изоляции общества; (избегать.—"Ъ") закрытых дверей и безразличия к обездоленным и тем, кто страдает»,— сказал понтифик (цитата — Reutres).

Папа римский Франциск подчеркнул, что мигрантов, которые спасаются от бедности, следует приветствовать и интегрировать, потому что они смогут обогатить культуру принимающих стран и восполнить убывающее население Европы. Понтифик заметил, что, хотя страны и имеют право защищать свои границы, мигранты должны распределяться по всему Европейскому союзу.

С визитом в Будапешт папа римский Франциск прибыл накануне, 29 апреля. В день прибытия понтифик встретился с украинскими беженцами в церкви Святой Елизаветы, а также с бывшим руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви, митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом.

Григорий Лейба