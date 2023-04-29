Ветропарк на Ставрополье вместо итальянской Enel достроит ЛУКОЙЛ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 апреля сообщил, что ветропарк в регионе достроит компания ЛУКОЙЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Они выйдут на электростанцию, которую Enel, уходя, сказал: "Мы не будем строить". ЛУКОЙЛ подхватил этот проект и будет достраивать»,— сказал господин Владимиров (цитата по сайту правительства РФ).

Ветропарк «Родниковский» мощностью 71,25 МВт в Ставропольском крае планировалось ввести в эксплуатацию в 2024 году. Реализацией проекта занималось «Энель Россия» — дочернее предприятие итальянской Enel. В марте 2022 года — после начала спецоперации России на Украине — Enel объявила о выходе из проекта.