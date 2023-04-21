«Смогли выстоять»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался перед местными парламентариями о работе правительства в прошлом году. За этот период регион подвергся более чем 2,2 тыс. обстрелов со стороны Украины, а также отразил свыше 320 атак беспилотных летательных аппаратов. Властям пришлось восстанавливать тысячи поврежденных зданий и объектов инфраструктуры. 30 мирных граждан погибли из-за обстрелов, еще 123 получили ранения. В условиях, с которыми область никогда не сталкивалась, чиновники смогли выполнить все задачи и планируют не останавливать развитие, заявил депутатам губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вячеслав Гладков рассчитывает, что по итогам 2023 года объем инвестиций в экономику Белгородчины превысит 200 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Вячеслав Гладков рассчитывает, что по итогам 2023 года объем инвестиций в экономику Белгородчины превысит 200 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В четверг, 20 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил на заседании облдумы с отчетом о работе правительства за прошедший год. «Два года назад мы вместе с вами приняли стратегию развития Белгородской области,— обратился к собравшимся в начале выступления господин Гладков.— Мы исходили из двух приоритетов. Первое — человекоцентричность, в сфере нашей деятельности главное — человек, все, что мы делаем, должно улучшать жизнь на нашей земле. Второй приоритет, конечно, экономический». Глава региона напомнил, что к 2030 году валовой региональный продукт должен увеличиться в два раза — до 2 трлн руб.

Для этого власти ставили целью опережающий рост инвестиций. В 2022 году их объем в Белгородской области составил 193,6 млрд руб., тогда как годом ранее — 168,8 млрд руб. Губернатор отметил, что это произошло в том числе благодаря сельскому хозяйству, показавшему не просто свою жизнестойкость, но и достигшему лучшего результата за всю историю. Выручка сельхозпроизводителей по сравнению с 2019 годом выросла на треть, их работа не прерывалась.

«Мы ставили перед собой крайне амбициозные планы. Но началось утро 24 февраля — и наша жизнь изменилась»,— напомнил губернатор. После короткого видеоролика о последствиях обстрелов и диверсий, совершенных со стороны Украины, Вячеслав Гладков подвел их итоги. Регион с начала специальной военной операции пережил 2276 обстрелов и 326 атак с беспилотников, 15 диверсий и минирований. При этом 30 человек погибли, а 123 получили ранения.

Первые пострадавшие от обстрелов дома, по словам губернатора, начали восстанавливать 25 февраля прошлого года. На данный момент восстановлено 2661 квартир и домов из 3267 в разной степени поврежденных. Ремонтные работы идут и на объектах инфраструктуры: из 386 км пострадавших от снарядов дорог восстановлено 125 км, также из 660 поврежденных единиц техники отремонтировано 588. Ущерб в целом нанесен 57 школам и детским садам, 137 объектам коммерческой недвижимости и 19 тыс. га сельскохозяйственных земель, 636 объектам энергетики. По словам господина Гладкова, власти восстановили 6514 окон общей площадью 12 тыс. кв. м и более 1 тыс. кровель площадью более 80 тыс. кв. м.

Из-за угрозы обстрелов власти переселили 3521 жителя из 15 фактически закрытых населенных пунктов в приграничных районах. С марта прошлого года в Белгородской области для патрулирования территорий были сформированы добровольные народные дружины, в которые вошли 3 тыс. человек. «Враг заходил, диверсионно-разведывательные группы работали у нас. И слава богу, мы обеспечили необходимые меры, чтобы усилить работу правоохранительных органов для обеспечения безопасности»,— сказал господин Гладков. Он уточнил, что количество диверсий сократилось после организации системы охраны, а власти успешно взаимодействуют со всеми оперативными органами.

«Я горжусь тем, что Белгородская область смогла выстоять и продолжает соответствовать своему героическому образу в самых тяжелых условиях. В условиях, в которых никто из нас до этого не бывал»,— подчеркнул Вячеслав Гладков. Он уверен, что с начала боевых действий власти смогли не только перестроиться, но и не изменить цели развития региона. Помимо этого, область оказывала гуманитарную помощь беженцам и гражданам Украины. В волонтерской деятельности, согласно отчету, задействованы более 744 тыс. белгородцев. Через десять пунктов временного пребывания на территории региона прошли более 32,6 тыс. беженцев – граждан Украины.

Сложным этапом губернатор назвал частичную мобилизацию, подчеркнув, что помощь семьям мобилизованных является одним из приоритетов для властей. Согласно отчету 4 290 мобилизованных граждан получили единовременные выплаты в 100 тыс. руб. (всего 429 млн руб.), 317 человек получили по 500 тыс. руб. за ранение (157 млн руб.), а на выплаты в 3 млн руб. за гибель военнослужащих потрачено 729 млн руб. Еще более 10 млн руб. направили мобилизованным, которые заключили брак с 22 сентября по 22 декабря прошлого года.

С точки зрения мирного развития Белгородская область не сократила в прошлом году ни одной задачи, а выделенные федеральным центром 800 млн руб. на поддержку бизнеса смогут помочь решить основные проблемы, считает господин Гладков. Свой отчет он завершил рассказом о планах на текущий год. «Область не должна остановиться в своем развитии. Я надеюсь, так и будет»,— сказал губернатор. Он выразил надежду, что по итогам 2023 года можно будет отчитаться о 212 млрд руб. инвестиций в экономику, а крупные инвестпроекты смогут увеличить налоговые доходы на 20 млрд руб. к 2030 году.

«Такого сплочения никто никогда не видел,— резюмировал Вячеслав Гладков.— Регион работает как единый организм. Мы команда единомышленников, и мы справимся со всеми проблемами».

Сергей Толмачев