В белгородской Журавлевке погибли два человека, выехавшие в запретную зону

Двое погибли в результате ЧП в белгородском селе Журавлевка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, они выехали в запретную зону.

«Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа»,— написал Вячеслав Гладков, пообещав уточнить подробности после получения дополнительной информации.

Журавлевка обстреливается с начала специальной военной операции России на Украине. В мае 2022 года въезд в нее по решению губернатора был закрыт.

Об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Села закрывают от жителей».

Александр Прытков, Воронеж