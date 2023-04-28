Правительство приостановило на 11 месяцев публикацию статистики по добыче нефти и газа

Правительство России распорядилось приостановить до 1 апреля 2024 года публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В детальном перечне видов продукции, по добыче которой приостановлено распространение статистики,— нефтегазоводяная смесь (скважинная жидкость), нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, конденсат газовый нестабильный. Дополнительный перечень оговаривает виды деятельности, статистику по которым прекратят публиковать на ближайший год,— добыча нефти и природного газа, добыча нефти и попутного газа, добыча природного газа и конденсата.

Вице-премьер Александр Новак накануне сказал, что в нынешнем году Россия сократит добычу нефти и газового конденсата до 515 млн т, на 20 млн т меньше, чем в 2022 году. В среду, 26 апреля, в сводку Росстата о ситуации в промышленности за первый квартал не были включены данные о добыче нефти.

Прогноз ОПЕК по добыче нефти в России в 2023 году — в инфографике «Ъ».