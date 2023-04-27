Новак: Россия сократит добычу нефти и газового конденсата на 20 млн тонн

В этом году Россия сократит добычу нефти и газового конденсата до 515 млн т, на 20 млн т меньше, чем в 2022 году, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Европу в 2023 году упадет в 2,5 раза, а 140 млн т сырья перенаправят на рынки Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Общая добыча, которую мы прогнозируем,— это 515 млн тонн вместе с газовым конденсатом. Если сравнивать с прошлым годом — у нас было 535 млн тонн, то есть это минус 20 млн тонн»,— сообщил Александр Новак на брифинге после заседания попечительского совета Московского энергетического института.

Как отметил вице-премьер, на данном этапе Россия не видит необходимости в дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ и не ожидает дефицита на рынке нефти из-за принятого решения. По его словам, мировой рынок нефти в настоящий момент сбалансирован.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что фактически дисконт нефти марки Urals к Brent ниже, чем минимальный: так, дисконт по североморской нефти в портах Балтики, по его словам, сейчас составляет $26-27 за баррель.

В этом месяце Россия и еще семь стран объявили о добровольном сокращении добычи нефти. Россия с мая и до конца года сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что сокращение добычи нефти скажется на цене во второй половине 2023 года.

Вчера, 26 апреля, в сводке Росстата о ситуации в промышленности не появились данные за первый квартал о добыче нефти в России. Ведомство пока никак не комментировало этот факт.

Анастасия Ларина