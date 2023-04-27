В РФ заочно арестован главком ВМС Украины Неижпапа, обвиняемый в покушении на жизнь военных

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командующего военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Он обвиняется в трех преступлениях по ч. 3 ст. 33, ст. 317 УК РФ — организация покушения на жизнь сотрудника правоохранительного органа России или военнослужащего. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы московских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Неижпапа в 2021 году

Фото: Press service of the Ukrainian Naval Forces / Reuters Алексей Неижпапа в 2021 году

Фото: Press service of the Ukrainian Naval Forces / Reuters

МВД объявило Алексея Неижпапу в розыск по ст. 317 УК РФ (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Следственный комитет России сегодня, 27 апреля, направил в Хамовнический суд Москвы ходатайство о его заочном аресте на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции.

Алексей Неижпапа возглавил ВМС Украины в июне 2020 года. До этого он был заместителем командующего военно-морскими силами. Кроме того, Алексей Неижпапа принимал участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях Украины с 2014 года, руководил украинско-американскими учениями Sea Breeze.

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Лусине Баласян