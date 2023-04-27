Главу ВМС Украины объявили в России в розыск по делу о покушении на жизнь правоохранителя

Командующий военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа объявлен МВД России в розыск. Его обвиняют по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Другие подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот из базы розыска

Скриншот из базы розыска



«Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье УК РФ»,— следует из базы данных розыска МВД.

Максимальное наказание по статье, по которой главе ВМС Украины предъявлено обвинение, — пожизненное лишение свободы. Как сообщили ТАСС в суде, следствие ходатайствует о заочном аресте.

Алексей Неижпапа возглавил ВМС Украины в 2021 году. До этого он был заместителем командующего Военно-морскими силами. Кроме того, Алексей Неижпапа принимал участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях Украины с 2014 года, руководил украинско-американскими учениями Sea Breeze.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина