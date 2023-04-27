Главу ВМС Украины объявили в России в розыск по делу о покушении на жизнь правоохранителя

Командующий военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа объявлен МВД России в розыск. Его обвиняют по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Другие подробности не приводятся.
Скриншот из базы розыска
«Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье УК РФ»,— следует из базы данных розыска МВД.
Максимальное наказание по статье, по которой главе ВМС Украины предъявлено обвинение, — пожизненное лишение свободы. Как сообщили ТАСС в суде, следствие ходатайствует о заочном аресте.
Алексей Неижпапа возглавил ВМС Украины в 2021 году. До этого он был заместителем командующего Военно-морскими силами. Кроме того, Алексей Неижпапа принимал участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях Украины с 2014 года, руководил украинско-американскими учениями Sea Breeze.
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