Региональные власти выделят жителям пострадавшей от пожаров Сосьвы 95 млн рублей

Власти Свердловской области выделят жителям поселка Сосьва, в котором пожар уничтожил дома более 600 человек, 95 млн руб. Деньги будут выделены из резервного фонда, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 млн рублей»,— говорится в сообщении департамента (цитата по ТАСС).

Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил построить для жителей сгоревшего поселка дом на 60 квартир, а также индивидуальные модульные жилые дома. Пострадавшие получат временное жилье, одежду и питание.

На данный момент пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9 тыс. кв. м. В пожаре погибли два человека. Огонь уничтожил здание лечебно-исправительного учреждения регионального ФСИН. Около 250 осужденных пришлось эвакуировать. Пожар начался из-за возгорания сухой травы, которое произошло как раз рядом со зданием ФСИН.

Пожар тушили 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, а также авиация МЧС России и Росгвардии. Сегодня в Сосьву прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Подробнее о пожаре читайте в материале «Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось».

Анастасия Ларина