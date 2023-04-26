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Коммерсантъ FM
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Южная Корея заручилась обещанием США атомного ответа в случае ядерной атаки КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул будет использовать всю мощь альянса с Вашингтоном, включая ядерное оружие США, в случае ядерной атаки со стороны Пхеньяна. Об этом он сказал на совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции по итогам саммита в Вашингтоне.

Юн Сок Ёль (слева) и Джо Байден

Юн Сок Ёль (слева) и Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters

Юн Сок Ёль (слева) и Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters

«Республика Корея и США договорились провести немедленные консультации на высшем уровне в случае ядерной атаки со стороны Северной Кореей и обязались дать быстрый, подавляющий и решительный ответ с использованием всей мощи альянса, включая ядерное оружие США»,— заявил президент Южной Кореи (цитата по южнокорейскому агентству «Рёнхап»).

Сеул и Вашингтон также осудили ядерную программу Пхеньяна и программу создания баллистических ракет, призвав положить этому конец. Разработка оружия массового уничтожения КНДР создает серьезную угрозу безопасности альянсу Южной Кореи и США, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, размещенном на сайте южнокорейского президента.

«США обязуются приложить все усилия для проведения консультаций с Республикой Корея (РК) в случае любого возможного применения ядерного оружия на Корейском полуострове в соответствии с декларативной политикой Доклада о ядерной позиции США, и альянс между РК и США будет поддерживать надежную коммуникационную инфраструктуру для облегчения таких консультаций»,— говорится в Вашингтонской декларации.

США разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958 году, но убрали его после окончания Холодной войны в 1991 году. Администрация господина Байдена не планирует передислоцировать ядерное оружие на Корейский полуостров, сообщала ранее американская газета The Wall Street Journal.

Подробнее о визите президента Южной Кореи читайте в публикации «Ъ» «Сеул на распутье».

Мария Федотова

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