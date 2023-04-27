Уголь дорожает по весне

Минпромторг наблюдает рост цен на коксующийся уголь в России в апреле на 30%, что привело к повышению себестоимости листового металлопроката. Вопрос становится все более острым по мере того, как на фоне начала строительного сезона растут внутренние цены на металлопрокат, что вызывает раздражение застройщиков и Минстроя. ФАС пока не подтверждает роста цен на коксующийся уголь. По мнению экспертов, цены на коксующийся уголь в России следуют за динамикой мировых котировок с учетом произошедшего в марте—апреле ослабления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В апреле цены на коксующийся уголь на внутреннем рынке выросли на 30%, до 13,5 тыс. руб., сообщили “Ъ” в Минпромторге. «Указанное удорожание привело к повышению себестоимости производства листового металлопроката на 1,5–2 тыс. руб. на тонну»,— добавили там. Напомним, 20 марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что ведомство обратилось в ФАС в связи с ожидаемым ростом цен на коксующийся уголь на 40%. Причиной роста цен чиновник назвал то, что угольные компании по-прежнему привязывают контракты на внутреннем рынке к мировым ценам, что «категорически неприемлемо в текущих условиях».

Как сообщили “Ъ” в ФАС, угольные компании не подтвердили регулятору информацию о росте цен на коксующийся уголь на 40% и сообщили о том, что переговоры о цене реализации еще не завершены. ФАС также направила запросы металлургическим компаниям, потребляющим коксующийся уголь. «К настоящему моменту запрашиваемая информация предоставлена не в полном объеме, при этом заявлений от указанных компаний о росте цен на коксующийся уголь не поступало»,— отметили в ФАС. В металлургических и угольных компаниях не предоставили комментариев.

Вопрос с ростом цен на металлопродукцию вновь был поднят в начале марта. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что ведомство обратилось в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен на арматуру. Однако по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено продолжить мониторинг цен на металлопрокат и не вводить жестких ограничений (см. “Ъ” от 6 апреля).

Хотя правительство и хотело бы, чтобы угольные компании ушли от использования мировых котировок на внутреннем рынке, НДПИ на коксующийся уголь взимается в привязке к мировой конъюнктуре: ставка установлена на уровне 1,5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal, тогда как прежде применялась фиксированная в размере 57 руб. на тонну. Это в том числе позволило в 2022 году увеличить поступления в бюджет налогов от угольной отрасли в два раза — до 360 млрд руб.

Увеличение цен на коксующийся уголь в России в апреле может составить в среднем 25%, говорится в обзоре Metals&Mining Intelligence. Поддержку спросу оказывает рост объемов производства кокса и растущая загрузка доменных мощностей в РФ, которая, по данным агентства, находится на уровне 90–91%. «Cильное ослабление курса рубля по отношению к доллару США в марте—апреле увеличило рублевые альтернативы для российских экспортеров. Вместе с тем угольные котировки на мировом рынке продолжают снижаться, что ограничивает дальнейший рост экспортной альтернативы»,— говорится в обзоре.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, оценка Минпромторга роста себестоимости в рублях выглядит корректной. «Что касается уровня цен, то он обычно устанавливается по принципу "netback parity", когда цена для внутреннего потребителя рассчитывается на основе цены за премиальный твердый коксующийся уголь на базисе FOB Австралия за вычетом железнодорожной транспортировки, стоимости перевалки в порту и возможной скидки за качество»,— говорит аналитик. Цены на премиальный коксующийся уголь из Австралии составляют около $280 за тонну на базисе FOB. Перевалка в дальневосточных портах России составляет $22–25 за тонну. Транспортировка тонны угля по железной дороге из Кузбасса на Дальний Восток составляет около $50 за тонну. «Скидка на качество, по нашей оценке, может быть около 10%. Используя данные параметры и обменный курс на уровне 75 руб. за доллар, внутренняя цена коксующегося угля на базисе FCA составляет около 13,5 тыс. руб. за тонну»,— говорит Борис Красноженов.

Евгений Зайнуллин