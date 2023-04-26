Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 40 на 44

Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной. Согласно заявлению ведомства, в Россию вернулись 40 военных. Украинская сторона сообщила о возвращении 44 человек.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— сказано в сообщении ведомства.

«Среди них — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки»,— написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. Кроме того, по его словам, вернули двух гражданских.

Андрей Ермак сообщил, что украинские военные, которые попали под обмен, участововали в боях за Мариуполь, завод «Азовсталь», Херсонскую область, а также в боестолкновениях в восточной части Украины. Среди них есть раненые, добавил он.

16 апреля Андрей Ермак сообщал о большом пасхальном обмене военнопленными с Россией. Передача проходила несколько дней. В результате на Украину вернулись 130 военнослужащих. Россия официально об обмене не сообщала.

Что происходит на 427-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко