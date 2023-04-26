Движение поездов по Крымскому мосту восстановят в мае

Поврежденную в результате теракта часть Крымского моста восстановят почти на месяц раньше срока и уже в мае запустят полноценное движение поездов, заявил журналистам глава ФКУ «Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

По его словам, сейчас круглосуточно выполняются работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. «Это позволяет опередить график работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае»,— отметил специалист.

Одновременно с этим в Минтрансе РФ сообщили, что к 28 апреля на автоподходах к Крымскому мосту будет завершена модернизация досмотровых пунктов с расширенным штатом сотрудников, что позволит существенно повысить его пропускную способность.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на Крымском мосту установят не менее 40 дополнительных пунктов досмотра, чтобы сократить время его прохождения до одного часа.

Теракт на мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате взрыва трейлера произошло обрушение двух пролетов, а также была повреждена железнодорожная часть моста. На следующий день президент Владимир Путин обвинил в теракте спецслужбы Украины.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украина заявила о себе в полный мост».

Александр Дремлюгин, Симферополь