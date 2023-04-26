Главные новости к утру 26 апреля

При тушении пожара в уральском поселке Сосьва найден один погибший. Огонь охватил 92 строения.

Два ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Он продолжался более 14 часов.

На осенних выборах мэра Москвы появятся новые терминалы электронного голосования. На каждом избирательном участке установят терминал электронного голосования, но бумажные бюллетени при этом не отменяются, и каждый избиратель сможет сам выбрать предпочтительный способ голосования.

Палата представителей США рассмотрит резолюцию с требованием вернуть Украину к границам 1991 года. Документ также призывает осуществить вступление Украины в НАТО, а также требует от России выплатить репарации.

Глава МИД Украины призвал НАТО до конца года представить сроки вступления страны в альянс.

По итогам первого квартала 2023 года импорт алкоголя в Россию вырос на 30% год к году. Как поясняли собеседники «Ъ» на рынке, рост может быть связан с удлинением логистики.

Суд в Москве заочно арестовал экс-учредителя банка «Развитие» Олега Березовского. Он объявлен в международный розыск по делу о растрате 3 млрд руб.

Подоляк заявил, что Киев обладает юридическим правом уничтожать все, что находится в Крыму и Донбассе. При этом он отметил, что удары Украины по Москве не решили бы вопрос урегулирования конфликта с Россией.

В линейку нового российского электромобиля «Атом» войдут аналоги Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus. Машина должна встать на конвейер с конца 2024 года и выпускаться в объеме 75 тыс. машин ежегодно — в том числе и для рынков СНГ и Китая.

О предстоящих 26 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».

Эрдни Кагалтынов