Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МИД Украины призвал НАТО до конца года представить сроки вступления страны в альянс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО представить сроки вступления страны в блок на саммите альянса в Вильнюсе или до конца текущего года. Об этом он написал в статье для Foreign Affairs.

«Вступление (Украины в НАТО.— “Ъ”) станет процессом, и достижение этой цели — членства Украины в альянсе — будет зависеть от ситуации в сфере безопасности, но этот процесс должен начаться без промедления»,— написал господин Кулеба. В статье он также призвал союзников по блоку представить письменное заявление, в котором будет изложен путь Украины к вступлению в НАТО.

В ходе встречи контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн 21 апреля глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по блоку согласны с тем, что Украина станет членом альянса. При этом он добавил, что, «конечно, смысл говорить об этом будет только тогда, когда Украина одержит победу».

Подробнее об отношении союзников к вступлению Украины в НАТО — в материале «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...