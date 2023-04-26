Глава МИД Украины призвал НАТО до конца года представить сроки вступления страны в альянс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО представить сроки вступления страны в блок на саммите альянса в Вильнюсе или до конца текущего года. Об этом он написал в статье для Foreign Affairs.

«Вступление (Украины в НАТО.— “Ъ”) станет процессом, и достижение этой цели — членства Украины в альянсе — будет зависеть от ситуации в сфере безопасности, но этот процесс должен начаться без промедления»,— написал господин Кулеба. В статье он также призвал союзников по блоку представить письменное заявление, в котором будет изложен путь Украины к вступлению в НАТО.

В ходе встречи контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн 21 апреля глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по блоку согласны с тем, что Украина станет членом альянса. При этом он добавил, что, «конечно, смысл говорить об этом будет только тогда, когда Украина одержит победу».

Подробнее об отношении союзников к вступлению Украины в НАТО — в материале «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Эрдни Кагалтынов